Meno pazienti Covid ricoverati nelle terapie intensive e negli altri reparti, diminuzione dei decessi e dei nuovi positivi, incidenza del contagio - sui tamponi effettuati - inferiore rispetto alla media italiana. Il quadro della pandemia in Regione Lombardia - seconda per contagi dopo il Veneto - si mantiene stabile ma non fa abbassare il livello di allerta, con gli occhi puntati all’indice Rt in leggera ripresa, mentre Brescia conta ancora centinaia di nuovi positivi da un giorno con l’altro: 242 quelli emersi ieri in tutta la provincia, il dato più elevato dopo Milano. Da lunedì 14 dicembre Brescia conta 1.888 nuovi contagi. Tra i Comuni con più casi nelle ultime 24 ore: Brescia (38), Desenzano (9) e Rezzato (8). SECONDO il bollettino del ministero della Salute, ieri sono stati 1.795 i nuovi positivi in Lombardia, a fronte di 22.421 tamponi (8%). Cala il numero dei decessi, passati dai 105 di sabato ai 49 di ieri, per un totale di 24.379 vittime. (...)

P.BUI.