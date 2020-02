San Valentino cade quest’anno sotto due buoni auspici per la Radioterapia dell’ospedale Civile di Brescia. Da un lato l’omonimo concerto benefico promosso dall’associazione Amici Istituto del Radio Olindo Alberti, appuntamento imperdibile per gli appassionati, che giunge alla trentacinquesima edizione, e che propone quest’anno la Cavalleria rusticana, domenica 1 marzo al Teatro Grande, per devolvere il ricavato a favore del reparto. Dall’altro la fiduciosa attesa per il via libera da parte di Regione Lombardia all’acquisizione di una nuova apparecchiatura d’avanguardia: Brescia infatti si prepara ad accogliere il primo acceleratore a livello regionale con risonanza magnetica incorporata. (...)

Lisa Cesco