La 1000 Miglia sotto la pioggia Vesco comanda verso Brescia

PARMA La 1000 Miglia s’appresta a vivere il gran finale dell'edizione numero 93 della sua storia. Il museo viaggiante più famoso del mondo è pronto a far ritorno a Brescia per la quarta e ultima tappa. Ieri il lungo serpentone delle 360 vetture storiche ha lasciato all'alba Roma per raggiungere in serata il traguardo di Parma. Il terzo giorno della più chiacchierata e controversa delle 38° rievocazioni storiche è stato all'insegna del maltempo. La pioggia, a tratti anche copiosa, ha accompagnato per gran parte del percorso gli equipaggi. «In alcuni tratti per le vecchie signore è stata dura» hanno ammesso alcuni partecipanti arrivati stanchi e stremati al traguardo della città ducale. Già la sveglia era stata bagnata. Ma è in Toscana che il tempo è stato inclemente e ha messo a dura prova i concorrenti. La nebbia ha nascosto larghi tratti di strada a ridosso di Viterbo e del lago di Vico mentre veri e propri acquazzoni hanno decisamente reso la guida difficile e la vita complicata. Per l'abbondante pioggia i più fortunati hanno potuto ripararsi nel proprio veicolo grazie alle vetture coperte. Altri hanno in fretta e furia montato la capote posta nel bagagliaio mentre i meno fortunati, quelli al volante di livree scoperte, hanno resistito alla furia del tempo. PIOGGIA A SEGNARE poco la classifica dove le posizioni di testa sono rimaste invariate rispetto alla giornata di ieri. A comandare è il bresciano Andrea Vesco, in coppia con l'esperto papà Roberto su Alfa Romeo 6C 1750 Zagato del 1929. Il due volte vincitore della corsa della Freccia Rossa si sta avvicinando ad un nuovo trionfo alla 1000 Miglia. «È stata una giornata molto lunga e faticosa -hanno ammesso i leader della generale -. Mancano ancora molti chilometri all'arrivo. Massima concentrazione fino alla fine». In seconda posizione il duo Sisti-Gualandi su Lancia Lambda Spider Casaro del 1929. Terzo l'equipaggio Fontanella-Covelli su Lancia Lambda Casaro del 1927. «Prove difficili rese ancor più delicate con la pioggia -ha raccontato la coppia bresciana Turelli-Turelli giunta a Parma nella top ten-. Le speciali a velocità imposta hanno messo a dura prova piloti e navigatori». Una terza giornata caratterizzata dal passaggio di tre regioni: Lazio, Toscana ed Emilia Romagna. Nonostante il maltempo ed il periodo difficile causa pandemia anche ieri la 1000 Miglia ha saputo regalare un sorrido a molti spettatori ed appassionati. «Grazie per farci sorridere in un momento così delicato» hanno gridato alcune signore sedute ad un bar di San Quirico d'Orcia. Emozionante l'applauso dei pochi spettatori al famoso passaggio di Radicofani ancor più il gigantesco tricolore disegnato in Piazza del Campo a Siena. «Siamo soddisfatti di quanto stiamo riusciti a fare e del messaggio che stiamo trasmettendo. Fino ad ora è andato tutto bene ma la strada per Brescia è ancora lunga» le parole di Giuseppe Cherubini, il disegnato del tracciato 2020. Oggi il ritorno a Brescia dove le previsioni danno cielo sereno. L'arrivo della prima vettura è atteso dalle 15.30 e sarà trasmesso in streaming dal canale ufficiale di 1000 Srl evitando assembramenti. Le vetture partiranno questa mattina da Parma risalendo l'Emilia Romagna toccando Salsomaggiore Terme, Castell’Arquato, Lodi entrando poi in territorio bergamasco. Qui si vivrà un momento di vera emozione nel segno di un gemellaggio nato nella lotta Covid-19. Dopo Treviglio e Bergamo la carovana sarà in Viale Venezia per proclamare il vincitore dell'edizione 2020 della 1000 Miglia. •

Fabio Pettenò