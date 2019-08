Più di centomila vecchie auto in provincia di Brescia potranno continuare a circolare liberamente in barba alle limitazioni previste nell'accordo di Bacino Padano per migliorare la qualità dell’aria. A stabilirlo è stata la stessa Regione Lombardia che pochi giorni fa – lo abbiamo raccontato sulle pagine del Bresciaoggi – ha annunciato la creazione di «MoVe-In», la scatola nera che, dal primo ottobre prossimo, permetterà alle auto più inquinanti di viaggiare liberamente su strade urbane ed extra urbane senza dover più essere sottoposte al blocco in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30. UN BEL VANTAGGIO per i bresciani che in garage spolverano ancora la loro affezionata quattro ruote «d’antan». Anche perché, dati Aci alla mano, c’è più d’un nostalgico a Brescia e provincia che non vuole separarsi dalla propria autovettura non proprio di ultima generazione. Secondo i dati dell’Automobile Club d’Italia, nella vasta provincia bresciana al 31 dicembre 2018 circolavano 798. (...)

Silvana Salvadori