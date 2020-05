La Cultura in piazza per un reddito «ponte»

La cultura, l’arte, la musica, lo spettacolo significano vita e «una società dove ci sono investimenti in questo settore è una società con maggior coscienza civile, quindi sana», ha osservato Iro Suraci, lavoratore con contratto stagionale al Teatro Grande di Brescia che ieri mattina ha partecipato all’azione dimostrativa in piazza Loggia con una cinquantina di colleghi del mondo dello spettacolo bresciano. Persone invisibili ma essenziali, senza le quali nessun evento sarebbe possibile: «Dietro a ogni cantante su un palco di sono decine di persone che lavorano per la riuscita del concerto, dai fonici agli elettricisti, dai tecnici delle luci ai promoter - ha aggiunto Simone Cavagnini, musicista -. Pochi giorni fa a livello bresciano abbiamo iniziato a contarci per creare un gruppo organizzato». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Irene Panighetti