La Fai alza la voce: «Adesso serve serietà»

«C’è voluta la minaccia di una fermata dei Tir per ottenere, dopo la richiesta partita agli inizi di settembre, un incontro con il ministro Paola De Micheli, fissato il 14 novembre. Ma se in quella sede non sarà avviato un confronto serio, Unatras, cui è stato affidato il mandato, manterrà l’agitazione e decideremo la data al più presto». Parte da Brescia l’avviso di Paolo Uggè, presidente nazionale di Fai-Confatrasporto, ospite ieri mattina a Brixia Forum dell’assemblea annuale della Federazione autotrasportatori bresciana, la più numerosa non solo della Lombardia ma di tutta Italia con 2400 iscritti. Per il settore la misura è colma, e l’hanno ribadito nei loro interventi l’ex leader Antonio Petrogalli e il presidente locale Sergio Piardi, che in settimana sarà quasi sicuramente ricofermato per i prossimi cinque anni dai quindici nuovi eletti consiglieri. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Magda Biglia