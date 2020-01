Ha provato a truffare la procura di Brescia allegando al «conto» per il suo onorario anche una fattura relativa all’acquisto di un software. Qualche centinaio di euro il costo del prodotto, una spesa di poco conto, ma a incuriosire la magistratura non è stato il prezzo da pagare. Il documento cartaceo non ha però convinto il sostituto procuratore Claudia Moregola che aveva «contattato» il consulente e che davanti a quello strano pezzo di carta ha voluto vederci chiaro. Ed è arrivata la sorpresa: la fattura era falsa come una moneta da tre euro. L’UOMO, un 50enne cancelliere in una procura della Campania e inserito nelle liste di consulenti da cui i magistrati possono attingere per affidare incarichi, aveva infatti contraffatto il logo di una famosa catena di prodotti elettronici e lo aveva «appiccicato» alla fattura depositata in procura a Brescia. Il documento, carta straccia alla fine dei conti, non ha però ingannato il magistrato e la sua segreteria. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Paolo Cittadini