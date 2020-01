La grande nevicata, 35 anni fa Così Brescia venne sommersa

Aristotele sosteneva che per apprezzare la bellezza di un fiocco di neve sia necessario resistere al freddo. E 35 anni fa i bresciani non solo si dovettero armare per resistere alle temperature siberiane (fino a meno 19 gradi), ma fissarono nei ricordi quella che ancora oggi è stata la più grande e intensa nevicata caduta sui tetti della città. L'INVERNO tra il dicembre 1984 ed il gennaio 1985 fu particolarmente rigido, caratterizzato da temperature sempre più basse, a causa di un'anomalia termica della stratosfera che provocò il congiungimento dell'anticiclone delle Azzorre con quello polare, permettendo la discesa di aria artica marittima sull'Europa. L'ondata di gelo, in un primo momento, provocò estese nevicate su Toscana, Umbria, Marche, Lazio (Roma compresa), Campania e anche, in misura minore, in Pianura Padana fino ad arrivare a Brescia. Una unica coperta bianca a coprire l’intera provincia ovattando pensieri e congelando ogni attività sotto un metro di coltre. (...)

Giuseppe Spatola