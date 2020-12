MILANO «I primi 1620 vaccini arriveranno il 27 mattina all'Ospedale Niguarda a Milano e da qui i vaccini saranno distribuiti nelle altre 11 province dove verranno simbolicamente inoculate ai primi cittadini della regione che fanno parte del mondo della sanità e in generale di chi si dedica a proteggere la salute dei nostri cittadini. Poi entro fine anno o ai primi del 2021 inizierà ad arrivare la fornitura sostanziale per consentire la vaccinazione di tutti gli abitanti della Regione». Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nella conferenza stampa di fine anno ha voluto dare una speranza per il 2021 partendo dall’arrivo dei primi vaccini in Lombardia. Fontana ha inoltre spiegato che è già stato predisposto un piano vaccinale per la regione che ha anche individuato i 65 luoghi di stoccaggio dei vaccini. (...)

Giuseppe Spatola