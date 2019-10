La luna è calata in città per stregare i bresciani

«Che fai tu luna in ciel, dimmi che fai / silenziosa luna?». Come Giacomo Leopardi, Brescia si interroga sul mistero del corpo celeste a noi più vicino: la luna. Al suo fragile incanto è dedicata «La notte della cultura - la luna e tu», che scompone epoche e arte come raggi di luce lunare. Teatro e musica, Antica Roma e Rinascimento, letteratura e scienza: in ogni angolo del centro storico ieri sera ci si imbatteva in una nuova scoperta. La luna ha toccato il cuore di poeti e scienziati: tra questi ultimi Margherita Hack, scomparsa nel 2013 ma viva nello spettacolo «Una stella infinita», in scena ieri sera al Teatro Sociale di via Cavallotti. Uno degli eventi più attesi: i biglietti erano esauriti da tempo, in molti sono rimasti fuori. UN SUCCESSO degno del talento di Laura Curino, che sul palcoscenico diventa voce e corpo della grande astrofisica. (...)

Andrea Turla