«La mia maturità in un letto d’ospedale»

ROMA Gli esami di maturità sono sicuramente qualcosa di speciale, ma per qualcuno lo sono un po’ di più. Silvia Ronchi, quasi 19 anni, di Brescia, ieri mattina era tesa come tutti i maturandi che si apprestavano ad affrontare la prima prova. Solo che nel suo caso a fare da contorno all’esame non c’erano le file di banchi allineati nel suo istituto scolastico di Brescia, bensì una stanza dedicata alla scuola in ospedale al Bambino Gesù di Roma, e un pc con la connessione a Skype, che per fortuna non ha fatto troppo le bizze. IN QUESTO AMBIENTE quieto Silvia, che studia al Liceo Gambara, ha eseguito la prima prova scegliendo il tema sull’illusione della conoscenza nel mondo contemporaneo. «Non era forse il più semplice - spiega - ma era quello che mi stimolava di più». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola