La Mille Miglia accende l’entusiasmo

Si accendono i fari su Brescia: è tempo di Mille Miglia, e la città torna ad essere al centro del mondo. Il fascino infinito della gara automobilistica più amata a livello mondiale è pronto a riversarsi per le strade della nostra penisola, riaccendendo la passione per le 4 ruote d’essai di un’intera nazione, che per 4 giorni avrà Brescia come sua capitale. Prima però dell’appuntamento con la partenza da quello che una volta era viale Rebuffone, ci sarà tempo anche in città per osservare da vicino macchine e piloti: oggi dalle 14 alle 20 (e domattina dalle 8 alle 12) verrà aperto il villaggio 1000 miglia in Piazza Vittoria per la punzonatura: si potrà osservare il passaggio delle vetture che verranno fatte transitare da via San Faustino e Piazza della Loggia e poi in uscita da via X Giornate, corso Zanardelli e Piazza Paolo VI, mentre nei ristoranti e locali del centro le cantine del consorzio Franciacorta proporranno degustazioni e menù speciali. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Alberto Banzola