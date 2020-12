La montagna ritrova il sorriso con una «bianca» domenica

Santa Lucia baciata dal sole, ieri in alta Valcamonica, e con molta gente a spasso, non solo nei centri abitati, ma soprattutto lungo le piste e ai margini dei boschi. Con gli impianti di risalita forzatamente chiusi, fatta eccezione per la seggiovia Valbiolo sul versante trentino del passo in funzione per una settantina di atleti appartenenti a vari sci club della provincia, quanti hanno passeggiato sullo spesso manto bianco (in Tonale le nevicate della scorsa settimana hanno portato complessivamente quasi 4 metri) lo hanno fatto calzando le «caspole» oppure gli sci con le pelli; slittini e bob, ma anche camere d’aria di mezzi pesanti, sono stati gli strumenti più gettonati dai bambini per divertirsi dopo le lunghe settimane trascorse chiusi in casa. Gli attrezzi per galleggiare sulla neve sono la novità assoluta di questo mancato avvio della stagione invernale: i negozi di articoli sportivi sono stati presi d’assalto e in poche ore hanno esaurito le scorte di racchette da neve. (...)

Lino Febbrari