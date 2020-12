Il ristorante Torenno rimarrà chiuso, anche se la Lombardia è diventata zona gialla. I proprietari del locale di Mura, «ostaggio» di una posizione che lo rende irraggiungibile nel rispetto del divieto di spostamento fra i comuni, hanno così deciso che per riaprire aspetteranno le disposizioni del 2021. Il caso emblematico di questo ristorante è finito anche alla ribalta nazionale: martedì scorso il telegiornale delle 20 di Rai Uno gli ha anche dedicato un dettagliato servizio, prendendo spunto da un articolo del nostro giornale, e spiegando come mai la sua posizione, strategica in una situazione di normalità, ora è diventata un grosso problema. L’ESERCIZIO COMMERCIALE di proprietà della famiglia Butturini prende il nome dalla località omonima e si trova nel comune di Mura, che conta 774 abitanti, in una zona facilmente raggiungibile da Nozza di Vestone, Pertica Alta e Casto. (...)

Mila Rovetti