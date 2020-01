La «truffa del calcio»: colpiti i locali del centro

I primi a drizzare le antenne sono stati i titolari dell’Osteria Bianchi, tempio del bertagnì, con un post in mondo condivisione su Facebook e tag ad altri colleghi osti e ristoratori del centro, compresi i «vicini di casa» della Trattoria Gasparo. «Attenzione “Truffa” ai ristoratori del centro di Brescia. Un gruppo di bresciani, spacciandosi per una squadra di calcio, richiede somme di denaro in cambio di sponsor e promette di venire tutte le settimane per utilizzare i ristoranti con pranzi convenzionati. In realtà non esistono. Ne siamo stati vittime e così anche altri noti ristoranti e bar del centro. Non fidatevi! Fa male pensare che alcuni nostri concittadini lucrino su chi lavora con amore per la propria città». Come prevedibile, valanga di condivisioni e commenti: alcuni al vetriolo (contro i truffatori), altri di solidarietà e supporto alla causa (dei truffati). (...)

Elia Zupelli