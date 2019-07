Gli infortuni sul lavoro continuano a preoccupare. Nonostante il calo registrato dal 2011 ad oggi, il 2018 ha fatto registrare un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti e i dati dei primi cinque mesi dell’anno non fanno ben sperare. Vale per Brescia, per la Lombardia e per l’Italia intera. I dati pubblicati sul sito dell’Inail parlano di 7186 denunce di infortuni tra gennaio e maggio solo in provincia di Brescia. Facendo un mero rapporto numerico, il trend preoccupa: significa oltre 1400 denunce al mese e, potenzialmente, oltre 17 mila alla fine del 2019, mentre lo scorso anno le denunce totali sono state 16594. Si tratta, mediamente, di 47,5 denunce ogni giorno, praticamente due all’ora solo nel Bresciano. GLI INFORTUNI sul lavoro, in Italia, continuano a rappresentare un problema. (...)

Manuel Venturi