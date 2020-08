Il «giallo» resta. Come non bastassero tutti gli altri problemi, spazi, personale, protocolli sicurezza anticovid, ora c’è incertezza pure su quella che pareva una cosa certa ovvero la data di inizio delle scuole materne stabilita da un calendario lombardo del 2012-13 sempre reiterato. Lì si indicava che per l’infanzia si comincia il 5 settembre (stavolta il 7 che rappresenta il primo lunedì successivo) e si finisce il 30 giugno. Il solito rimpallo fra Regioni e Governo che voleva unificare l’Italia in quest’anno eccezionale, ha creato in questi giorni il dubbio fra il 7 e il 14. Ora Roma ha precisato che le Regioni hanno competenza in materia e possono decidere l’anticipo ma, almeno fino alla giornata di ieri, aveva ancora valore l’ordinanza 594 della Lombardia che, adeguandosi al dettato nazionale, parlava di avvio al 14 settembre per le materne e dall’1 settembre in poi per i nidi. (...)

Magda Biglia