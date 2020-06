Le speranze di giugno: i morti sono in netto calo

I numeri rielaborati dall'Ats di Brescia nelle ultime 24 ore non lasciano dubbi su come la fase 3 sia partita con il piede giusto: dieci contagiati nuovi e due decessi riconducibili però alla fine di maggio. Parallelamente gli isolamenti obbligatori a domicilio sono scesi a 861 mentre i guariti sono a un passo dalla soglia dei 9 mila, per la precisione 8921. La notizia è comunque l'assenza di decessi nei primi quattro giorni di giugno, anche se la conta dei morti è arrivata a 2499. I dati della Vallecamonica che fa capo all’Ats della Montagna confermano la diminuzione dei positivi con un solo caso accertato in 24 ore che porta a un totale di 1832, tra cui 360 ospiti delle Rsa. Crescono invece di tre i decessi arrivati a quota 197, con 78 guariti in più da mercoledì per un totale di 1295. SONO 84 i nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia, in calo rispetto ai 237 di mercoledì. Solo 3410 però i tamponi effettuati, contro gli 11.335 precedenti. (...)

Giuseppe Spatola