Lombardia blindata Locali chiusi alle 24 e lezioni a distanza

Didattica a distanza fortemente raccomandata per l’università e alternata a quella in presenza per le scuole superiori per non pesare sul trasporto pubblico, con orari differenziati negli ingressi a scuola; chiusura di bar e ristoranti alle 24 e non solo nei week-end; in queste attività il consumo di cibi e bevande dopo le 18 è consentito soltanto al tavolo mentre a partire dalle 18 è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici nonchè da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali. E ancora: stop a tutto lo sport dilettantistico di contatto e chiusura delle sale scommesse, sale giochi e sale Bingo. Queste le decisioni più importanti prese ieri dalla Regione Lombardia per fronteggiare la nuova emergenza con un’ordinanza che resterà in vigore fino al prossimo 6 novembre. (...)

Riccardo Bormioli