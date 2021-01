Quasi 16mila tamponi effettuati in Lombardia, 15.964 per l'esattezza, e 1.146 positivi pari al 7,1% per cento, i guariti/dimessi 1.184 e 54 nuovi decessi. Sono i numeri del contagio Covid19 della giornata odierna che raccontano anche di un leggero aumento di 4 casi in terapia intensiva. La distinzione per province vede Milano in testa con 355 nuovi contagi di cui 135 a Milano città; Bergamo, 26; Brescia, 135; Como, 54; Cremona, 7; Lecco, 37; Lodi, 39; Mantova, 154; Monza e Brianza, 48; Pavia, 95; Sondrio, 52; Varese, 144. Il capoluogo lombardo resta il più colpito sul territorio regionale, seguito da Mantova, Varese e Brescia. Riguardo alle vaccinazioni sono state oltre 14mila, più precisamente 14.717, quelle eseguite nelle strutture sanitarie. La Regione sottolinea che dall’inizio della campagna, sono 86.260 le dosi somministrate. C’è una novità dal punto di vista giuridico: un vademecum con tanto di casistica per «dare agli operatori sanitari» l’ indicazione pratica delle regole di comportamento da seguire« per le vaccinazioni anti-Covid, quando si hanno di fronte persone non capaci di esprimere il consenso. Lo ha predisposto l’ottava sezione civile del Tribunale di Milano.