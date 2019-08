Lussignoli e S. Antonino Due parchi per il relax

Museo di scienze naturali e fermata metro Marconi: queste le strutture che connotano le due aree verdi che sorgono nei pressi e che, nell’idioletto della gente della zona (ma non solo), denominano anche i relativi spazi naturali. I giardini del museo infatti si chiamano Mario Lussignoli, mentre il parco che si estende tra via Marconi a via Crocifissa di Rosa non è il parco Marconi bensì Sant’Antonino. Eppure sono molti a non conoscere l’intestazione corretta. Soprattutto per quel che riguarda i giardini del museo, forse perché solo da poco più di un anno (per l’esattezza nell’aprile 2018) sono stati dedicati al lo scomparso professore dell’istituto Gambara Mario Lussignoli che si prese molta cura del museo e che, insieme altri intellettuali bresciani quali Renzo Baldo o Elena Piovani, aveva animato una fase della vita culturale e politica della nostra città. (...)

Irene Panighetti