Maturità: per 9.300 l’esame «riformato»

Il tema «riformato» piace anzichenò. Tolti i vincoli delle tipologie testuali, ciascuno può scegliere l’argomento più congeniale, e a Brescia i 9.300 studenti della maturità 2019 si sono divisi grosso modo tra mafia e tecnologia con le tracce su Dalla Chiesa e l’illusione della conoscenza. Come al solito, Ungaretti e Sciascia della tipologia A sono stati snobbati, non tanto perché non piacciono gli autori quanto perché l’analisi del testo fa sempre paura, e l’affronta solo qualche mosca bianca con media da nove. ARCHIVIATO il tema, i maturandi prendono il coraggio a due mani per affrontare le due materie interdisciplinari di oggi. Il liceo classico avrà latino e greco, gli scientifici matematica e fisica, i linguistici due lingue tra quelle studiate, il liceo delle scienze umane avrà scienze umane, diritto ed economia politica. Il tecnico per il turismo se la vedrà con inglese e discipline turistiche aziendali. (...)

Mimmo Varone