La metropolitana di Brescia dice a chi ci sale su quali avanzati traguardi abbia raggiunto l'ingegneria trasportistica oggi. E però nasconde le complessità dell'ultima tecnologia dietro pulitissime forme che ne fanno un capolavoro artistico. Straordinario binomio di arte e scienza, non è solo un mezzo di trasporto ma dà carattere alla città, la arricchisce, ne cambia l’estetica e il modo di muoversi dei suoi cittadini. I BRESCIANI lo hanno percepito subito, e fin dall’inaugurazione nel 2013 l'hanno eletta a luogo di socializzazione, di produzione e scambio di idee. Lo ha capito pure Brescia Mobilità, la holding comunale della Mobilità che la gestisce attraverso Metro Brescia. E proprio nel solco di questa consapevolezza nel 2015, in collaborazione con la Loggia e con Fondazione Brescia Musei, ha sviluppato il progetto di portare in metro anche l’arte, nella sua forma più contemporanea, attraverso la trasformazione delle stazioni già belle di per sé in vere e proprie opere. (...)

Mimmo Varone