Mondo del lavoro unito: «Basta morti bianche»

«Una sconfitta per tutti».Sindacati e mondo imprenditoriale bresciano commentano così la morte di Amos Turla, l’operaio 61enne della Dolomite Franchi che sabato sera ha perso la vita schiacciato tra due carrelli durante il suo turno di lavoro nella azienda di Marone. È il terzo lavoratore che muore nel Bresciano in una settimana, il settimo dall’inizio dell’anno secondo l’Osservatorio indipendente di Bologna dei morti sul lavoro che però non prende in esame i decessi avvenuti in itinere (durante il percorso da casa all’azienda e viceversa). Undici le vittime nella triste contabilità del 2018 e avanti di questo passo, da adesso a dicembre, quel dato potrebbe essere ampiamente superato. A livello nazionale il dato fa ancora più impressione. «Ogni giorno ci sono tre morti sul lavoro - sottolinea Mario Bailo, segretario provinciale della Uil -. Quello che sabato sera è successo a Marone è un fatto gravissimo. (...)

Paolo Cittadini