«Federazione bresciana a parte, il partito non mi ha aiutato in nessun modo. Ho condotto una campagna elettorale da solo, ho cercato di costruire una rete con gli amministratori locali scontrandomi però con un Pd nazionale che ha fatto scelte diverse e non ha privilegiato i territori». Pier Luigi Mottinelli aveva scommesso su «una carta, quella della voglia di riscatto dell’altra Lombardia», ma non ha «trovato riscontri, se non nella nostra provincia». Per il predecessore di Alghisi in Broletto meno di 24 mila preferenze e l’undicesimo posto in graduatoria, preceduto di tre posizioni dall’altra candidata bresciana. Si dice tutt’altro che sorpreso dalla performance di Caterina Avanza: «Lei, considerata un valore aggiunto alla nostra lista, ha avuto a disposizione ribalte che a me non sono state concesse». Circostanza che gli fa dire: «Io credo che un Pd nazionale incapace di apprezzare chi prende voti laddove la Lega vince abbia il fiato corto». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Mauro Zappa