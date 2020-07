Navigator bresciani, è tutto fermo

I navigator hanno ripreso a lavorare in tutta la Lombardia, tranne a Brescia. In presenza o da remoto, i 317 selezionati attraverso il concorsone a crocette un anno fa hanno ricominciato da qualche settimana a prendere i contatti con i percettori del reddito di cittadinanza per la sottoscrizione del Patto di servizio. Ma a Brescia qualcosa non ha funzionato e i 50 assegnati alla provincia, che percepiscono uno stipendio regolare, fanno solo lavoro di analisi e approfondimento da casa. Da mesi ormai: «Noi abbiamo dato la nostra disponibilità per ospitare in sicurezza, secondo le linee guida del ministero, tre navigator nella sede di Brescia, due a Leno, uno a Orzinuovi e uno a Sarezzo» spiega Angelica Zamboni, responsabile dei Centri per l’impiego della provincia. La Lombardia è l’unica regione che ha demandato alle province la gestione dei Cpi, quindi in terra lombarda ci sono dodici organizzazioni diverse. (...)

Silvana Salvadori