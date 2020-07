Nelle ultime 24 ore in provincia 9 contagiati

Altri 9 contagi nel Bresciano, mentre per il terzo giorno consecutivo la Lombardia si mantiene a zero decessi. Il Coronavirus non molla la presa sulla nostra provincia anche se la tendenza si mantiene stabile con pochi nuovi positivi ogni giorno. Lo rende noto il bollettino quotidiano diffuso ieri dalla Regione Lombardia, mentre come ogni domenica non sono stati divulgati i bollettini quotidiani delle Ats di Brescia e della Vallecamonica. LA NOSTRA provincia si posiziona ancora terza in Lombardia per numero di contagi dopo Bergamo (25) e Milano (13). Nella regione nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 8.057, per un totale complessivo di 1.261.557. I nuovi casi positivi sono stati 74. I guariti/dimessi sono arrivati a quota 72.349 (+78) (70.471 guariti e 1.878 dimessi) mentre in terapia intensiva restano 13 pazienti; i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 139 con un calo di 9. (...)

NA.DA.