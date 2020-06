«Aprire a settembre sarebbe difficile, farlo ora quasi impossibile». È il grido d’allarme degli asili nido privati bresciani, che stanno subendo gli effetti devastanti del lockdown. Le ultime disposizioni del Governo hanno dato il via libera alla ripresa dei servizi per l’infanzia per bambini con età tra fino a 6 anni, sotto forma di centri estivi (con la prima struttura che ha riaperto a Piacenza, seguita da Veneto e Trentino), ma a Brescia la situazione è critica. «Non ci sono ancora né linee guida né protocolli», denuncia la direttrice dell’asilo nido «Il Pianeta dei bambini» Sonja Bertolotti, «Non abbiamo direttive precise su come muoverci – aggiungono dal nido “Elefantino bianco” – , per riprendere oggi avremmo bisogno di linee guida che ci mettano in condizioni di aprire in sicurezza». (...)

Biancamaria Messineo