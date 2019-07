Nove realtà aziendali sono nate da poco o sono in procinto di aprire i battenti a Brescia, grazie al bando «Be My Store», finanziato da Coop Lombardia, con il supporto della società specializzata in sviluppo d’impresa Genera Spa e il Comune di Brescia. «Coop ha la buona abitudine di investire risorse aggiuntive per il territorio – ha commentato Valter Muchetti, assessore al Commercio – in questo caso oltre agli oneri di urbanizzazione del Nuovo Flaminia ha investito 150mila euro a fondo perduto per l’economia bresciana». CENTOMILA EURO saranno divisi tra i vincitori, i restanti «investiti per monitoraggio e formazione», ha aggiunto Nicola Cescon, direttore Sviluppo e servizi immobiliari di Coop Lombardia. (...)

Irene Panighetti