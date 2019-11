«Non si può fermare il vento con le mani». Usa un’allocuzione poetica Giuseppe Pasini, presidente degli industriali bresciani, quando gli si chiede come sarà il futuro dell’economia nazionale, e non solo, in relazione allo sviluppo tecnologico e alle nuove frontiere della meccanica. «L’INDUSTRIA, e non solo quella bresciana - argomenta Pasini - per prima ha percepito che ci troviamo difronte ad una svolta epocale e che si imponevano e si impongono nuovi modelli di sviluppo. Penso alla green economy e al balzo che ha fatto la scienza e la tecnologia. Sono svolte che impongono nuovi modelli di sviluppo e soprattutto creano nuovi processi produttivi. Io credo che proprio l’industria sia stata la prima a capire cosa sta succedendo e la prima ad attrezzarsi». (...)

Riccardo Bormioli