Per l'accusa è lui l'unico responsabile per l'omicidio (e la successiva distruzione del cadavere) di Mario Bozzoli, l'imprenditore di Marcheno cinquantenne scomparso nel nulla l'8 ottobre di cinque anni fa. Per questo ha chiesto il rinvio a giudizio di Giacomo Bozzoli, il nipote di Mario. Il gup Alberto Pavan, prossimo al trasferimento al tribunale di Fermo (nelle Marche), al termine dell'udienza di ieri ha rinviato tutto al 10 dicembre. QUEL GIORNO, oltre alle probabili repliche delle parti, il giudice si ritirerà in camera di consiglio per decidere se mandare a dibattimento o prosciogliere dalla accusa Giacomo Bozzoli che ieri, come successo durante tutta l'udienza preliminare non era in aula (al suo posto a fianco dell'avvocato Luigi Frattini c'era il padre, Adelio, il fratello di Mario e parte offesa del processo). (...)

Paolo Cittadini