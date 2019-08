Oreste e Angela, fuga alla Polgai Quando l’amore non conosce età

L’amore non ha età e, quando si sta bene insieme, si può andare dappertutto. Anche se la «fuitina», per una volta, non è stata in qualche meta esotica, ma alla Scuola di Polizia di Brescia. Mentre un centinaio di anziani si sono diretti in via Veneto con alcuni autobus messi a disposizione dalle forze dell’ordine, Oreste Bettoni e Angela Castellini ci sono arrivati in taxi, direttamente dall’Rsa Luzzago, dove lui vive da quattro anni, dopo essere stato in punto di morte per una grave malattia. I due, rimasti vedovi trent’anni or sono, sono diventati amici e poi quasi marito e moglie: «Non ci siamo sposati ufficialmente, ma ci siamo comunque scambiati le fedi dopo un giuramento di un prete», ricorda lei, 84 anni portati benissimo, che ogni giorno si sposta da Villaggio Valotti per andare a trovare lui, 90 anni tondi tondi, «per portargli una spremuta d’arancia e una fetta di salame». (...)

Manuel Venturi