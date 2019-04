Due i bresciani nelle liste Pd per le elezioni Europee varate ieri dalla direzione nazionale. Sono l’uscente Luigi Morgano e l’ex presidente della Provincia, Pier Luigi Mottinelli, entrambi di area cattolica. Sono inseriti nella Circoscrizione 1, quella del Nord-Ovest che fa riferimento alle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. C’è anche una terza bresciana: Caterina Avanza, bresciana di nascita anche se vive da 15 anni a Parigi dove ha collaborato nello staff di Macron ed è coordinatrice di En Marche per le Europee.

È UN SUCCESSO per il Pd bresciano. Non era infatti scontato che entrambe le indicazioni partite da via Risorgimento si trasformassero in reali candidature. La direzione locale aveva fatto il nome di Mottinelli come riferimento del territorio, lasciando alla discrezionalità del livello nazionale la candidatura anche di Morgano. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

E.B.