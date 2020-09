A due giorni di distanza dall’intesa Stato/Regioni sul trasporto degli studenti, c’è l’accordo tra l’Agenzia del Tpl e le 60 scuole superiori di città e provincia. Unica in Lombardia, Brescia era pronta con un piano flessibile e facilmente modulabile sulle decisioni nazionali. Una volta deciso che bus e pullman dovranno viaggiare all’80 per cento della capienza, si sono tirate subito le somme. NE VIENE che 14 istituti adotteranno la didattica a distanza per il 50 per cento dei loro studenti e potranno utilizzare il turno unico dei pullman alle 8. Gli altri 47 istituti riserveranno la didattica a distanza a circa il 15 per cento degli studenti e avranno lo scaglionamento degli ingressi alle 8 e alle 10. Per ora è così, ma non è escluso che nei prossimi due o tre giorni altri possano optare per il turno unico fino a raggiungere quota 17. Si tratta comunque di piccoli istituti, che non cambieranno le percentuali. (...)

Mimmo Varone