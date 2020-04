Plasmaterapia, Brescia vuole maggiori certezze

Paola Buizza A Pavia Covid-19 si cura con il sangue dei guariti. Succede anche a Mantova. A Brescia, non ancora. È «la via del plasma» indicata ieri sulle pagine di Bresciaoggi da Alessandro Santin, scienziato bresciano a capo del Disease aligned research team del Cancer center alla Yale University di New Haven, in Usa. «È l'unico modo per rallentare il virus e dare il tempo al corpo di sviluppare gli anticorpi necessari a guarire – ha spiegato -. E questo lo si può fare grazie al plasma delle persone che sono guarite e che possono dare ad altri gli anticorpi neutralizzanti». Una terapia, ha aggiunto Santin, che in Cina e ad Honk Kong sta dando ottimi risultati, pubblicati in due studi su Jama e Pnas. Ma anche in Lombardia pare stia accendendo buone speranze. (...)

