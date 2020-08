Prime cancellazioni per i viaggi in Croazia E c’è un’altra positiva

C'è chi partirà e chi, invece, cambierà meta. La Croazia, dopo le ragazze bresciane rientrate positive a Covid-19 (nel frattempo i casi sono saliti a otto), fa paura. Non a tutti, evidentemente. Consapevoli – forse – che tutto il mondo è paese e senza le necessarie misure di precauzione contro un virus che ancora circola e ancora infetta, un posto vale l'altro. Ma l'apprensione, soprattutto tra i genitori, cresce. MAURIZIO PELUCCHI di Amico Tour, che nelle ultime settimane ha mandato a Novalja (centro turistico dell'isola di Pag) comitive di giovani, ha fatto una scelta drastica: «La prossima partenza in programma per il 21 agosto, l'ultima della stagione, è stata annullata. Chi aveva prenotato verrà riprotetto su Rimini oppure avrà un buono da poter utilizzare prossimamente». Il gruppo sarebbe stato di 17 persone: «Alcune volevano partire e altre no - spiega Pelucchi -. Ma alla luce delle chiamate preoccupate dei genitori abbiamo deciso l'annullamento di nostra spontanea iniziativa. (...)

Paola Buizza