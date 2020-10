Professione reporter: sei modi di dire Brescia

«Un bigino accoppiato a una non-mostra». Renato Corsini, presidente di Macof - Centro della fotografia italiana - sintetizza con queste parole l’operazione scaturita dalla volontà di raccontare quattro decenni di storia della città e della provincia attraverso gli scatti di sei fotoreporter locali. «Quarant’anni di cronaca bresciana», spiega Corsini, curatore del volume (corredato dai testi di Laura Bergami), «riportati in un bigino, non nell’accezione negativa di libretto consultato da studenti poco volonterosi, ma in quella di indice di avvenimenti concepito per incentivarne l’approfondimento». Dell’enorme mole di immagini restituite dalle reflex di Tito Alabiso, Umberto Favretto, Franco Lucini, Marco Ortogni, Gabriele Strada e Filippo Venezia è stata compiuta un’inevitabile cernita, restituita ai lettori in ordine strettamente cronologico e senza che a ogni immagine fosse associato il nome dell’autore. (...)

Mauro Zappa