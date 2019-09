«Race for the cure» oltre ogni aspettativa: è stata un successo di partecipazione la corsa contro il tumore al seno promossa dall’associazione Susan G. Komen Italia. Ieri mattina per le strade di Brescia hanno passeggiato o corso «ben 11 mila persone, donne ma non solo», ha dichiarato Rossana Serena, presidentessa del comitato Susan G. Komen Lombardia. SIN DA VENERDÌ pomeriggio era attivo a Campo Marte il villaggio della salute, con iniziative di sensibilizzazione, conferenze, attività sportive ma anche visite gratuite nelle postazioni gestite dal presidi ospedalieri di Brescia e provincia che hanno messo a disposizione i propri operatori sanitari. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Irene Panighetti