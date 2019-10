Per la polizia sono loro i responsabili della rapina compiuta lo scorso 21 ottobre ai danni di quattro tifosi della Fiorentina avvenuta al termine della partita di calcio tra il Brescia e la formazione toscana. Sono stati identificati e denunciati 4 tifosi bresciani, uno è minorenne, di età compresa tra i 17 e i 32 anni. Nei loro confronti, sono tutti incensurati e residenti in provincia, la questura ha emesso un Daspo quinquennale «per la gravità del fatto e la futilità dei motivi che lo hanno provocato» e nei prossimi giorni sarà attivata la procedura amministrativa per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Brescia. SECONDO la ricostruzione fatta dagli inquirenti il gruppetto di tifosi bresciani al termine della partita pareggiate 1-1 dalle Rondinelle avrebbe adocchiato i quattro tifosi della Fiorentina che stavano recuperando la loro autovettura. A quel punto sarebbe scattato il blitz. (...)

Paolo Cittadini