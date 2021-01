Riapertura delle scuole: Brescia divisa sulla data E rimangono forti dubbi

Fil rouge la parola «confusione». Poi, diverse sono le posizioni riguardo al ritorno in classe dopodomani per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Anche a Brescia, come a livello nazionale, si moltiplicano le richieste di slittamento della data. E c’è attesa per le decisioni politiche, del Governo ma anche della Lombardia. LE REGIONI, come spesso accade, stanno andando in ordine sparso: già ieri sono state firmate ordinanze di proroga da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania. In Lombardia si sta ancora dibattendo sul da farsi. Ma il premier Giuseppe Conte e il ministro Lucia Azzolina ripetono decisi che il 7 gennaio anche gli studenti degli istituti superiori, seppur solo per metà, saranno nel loro banco, con o senza rotelle. E i dati dell’Istituto superiore di Sanità danno ragione a quanti sostengono che l’interno degli istituti è sicuro: 3.173 sono stati i focolai dall’avvio di settembre, il 2 per cento del totale. (...)

Magda Biglia