Ricoveri Covid in due mesi ridotti a un quarto

«A metà giugno in Italia c’è il rischio di avere 151 mila pazienti malati di Covid ricoverati in terapia intensiva». Questo scenario catastrofico era stato prospettato a fine aprile dal Comitato tecnico scientifico mentre il governo stava cominciando a valutare le prime misure di allentamento del lockdown. Difficile comprendere su quali basi fosse fondata una simile ipotesi. Fortunatamente la strada scelta di convivenza col virus, mentre si avvicina la scadenza di metà giugno vede una situazione sull’andamento dei ricoveri diametralmente opposta. In Lombardia, la regione in assoluto più colpita dalla diffusione del contagio, dove Milano è al primo posto per numero di casi seguita da Brescia e Bergamo, i ricoveri in terapia intensiva per Covid negli ultimi sessanta giorni si sono ridotti di oltre il 90 per cento. Si è passati dai 1305 pazienti che il 7 aprile risultavano ricoverati nelle rianimazioni degli ospedali lombardi ai 120 del 5 giugno. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Piergiorgio Chiarini