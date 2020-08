Un Patto per «condividere un progetto organizzativo unitario che possa favorire e rendere il più sicuro possibile il lavoro di tutto il personale scolastico e l’attività di studio e apprendimento degli alunni». È stato firmato dalla Provincia e dai dirigenti scolastici, oltre che dall’Ust, aperto a tutte le altre realtà che da mesi si incontrano per studiare le modalità di rientro dei quasi 60mila ragazzi delle superiori in sicurezza. «Modalità sinergica e concreta non così scontata e non così diffusa, nemmeno in Lombardia» nelle parole del presidente del Broletto Samuele Alghisi che sottolinea anche la cifra messa a disposizione dall’ente, oltre 2 milioni e mezzo. Obiettivi principali del sostegno alle autonomie scolastiche, continuamente monitorato da una Conferenza dei servizi permanente, con la presenza dei sei dirigenti di Ambito, sono da un lato gli interventi edilizi e tecnici, dall’altro la programmazione dei trasporti, per la quale già appare il primo partner, l’agenzia Tpl. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Magda Biglia