È una delle poche certezze estive, un appuntamento a cui pochi sanno davvero rinunciare: i saldi di fine stagione sono ormai alle porte. Il fischio di inizio della corsa allo shopping al ribasso è atteso per sabato, a Brescia come nel resto della Lombardia. Immancabile opportunità per chi è intenzionato a rinnovare il proprio guardaroba puntando al risparmio e momento ideale per approfittare delle innumerevoli e vantaggiose offerte che terranno banco nei negozi per le prossime otto settimane. MANCANO quindi poche ore all’apertura compulsiva dei portafogli. Quest’anno più che mai. «Sarà un evento record»assicura infatti Confesercenti della Lombardia orientale. Si prospetta un costante incontro ravvicinato con i «ribassi di fine stagione particolarmente ricco e appetibile per i consumatori e per le aziende». Una fortunata congiuntura data dal «ritardo nell’avvio delle vendite causato dall’eccezionale maltempo di primavera». (...)

Marta Giansanti