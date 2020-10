«Sbagliato colpire in modo indiscriminato gli esercizi»

«Pericoloso colpire indistintamente un settore già duramente provato. Da subito occorre mettere in campo interventi economici di sostegno». Il presidente di Confesercenti della Lombardia Orientale, Pier Giorgio Piccioli commenta così la nuova ordinanza che Regione Lombardia ha varato come provvedimento di contenimento alla nuova ondata di contagio da Covid 19 e che impone misure stringenti anche nel settore dei pubblici esercizi e la sospensione delle attività per sale bingo, sale scommesse e sale giochi. «CI ASPETTAVAMO dalla autorità degli interventi più puntuali e circoscritti alle situazioni dove le regole non vengono rispettate, anziché un intervento a tappeto che colpisce tutti indistintamente - continua Piccioli -. Il sentimento dei pubblici esercizi è quello di essere diventati capri espiatori, additati come i principali responsabili di una situazione che di certo non dipende da loro. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola