Scuola bresciana, ripartenza «a metà» 3.600 cattedre vuote

Un mondo che si rimette in movimento da domani, con l’impazienza e le paure che questo comporta. Con le regole che lo hanno stravolto, con le incognite, tante, ma anche la voglia forte dopo sei mesi: i ragazzi non vanno a scuola dalla fine di febbraio. È stato un anno terribile il 2019-20 nella sua seconda parte, e adesso si apre un altro anno completamente diverso dai precedenti, in cui si vedranno parecchi capovolgimenti del vissuto scolastico. Non tutti saranno in classe continuamente, alle superiori perlomeno; ci saranno le mascherine e il gel, si dovrà stare distanzianti, e non ci si potrà prestare nemmeno una biro. I docenti saranno distanti il doppio, i lavori di gruppo rari, niente gioco di squadra nelle palestre, pochi i laboratori diventati aule; muoversi dal banco sarà un problema, mangiare in mensa pure. CHISSÀ COME SI METTERÀ per le 9.500 matricole delle primarie bresciane: così comincerà il loro lungo percorso fra i banchi, nel frattempo rimpiccioliti. (...)

Magda Biglia