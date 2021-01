Passato San Silvestro con i suoi brindisi striminziti, balza alla ribalta la ripresa delle scuole il 7 gennaio con il ritorno in classe al 50% degli studenti delle superiori. Da un lato si sprecano gli applausi per un limite alla dad, dall’altra si moltiplicano le preoccupazioni a fronte di numeri del contagio non proprio confortanti. Il virologo Roberto Burioni avverte che la variante inglese colpisce maggiormente dai 3 ai 19 anni, il sindacato imprenditoriale Unsic sta raccogliendo le firme dei contrari; in mezzo sta la spada di Damocle della colorazione che verrà assegnata alla Lombardia con i riflessi che questo comporta sulla frequenza scolastica che potrebbe differenziarsi dal resto del Paese, decisione che non arriverà presto, lasciando sino all’ultimo col fiato sospeso istituti e famiglie. (...)

Magda Biglia