Sono 796 le domande di pensionamento tra il personale della scuola, 615 di docenti, 181 di personale Ata. Sono pervenute entro il 10 di questo mese, data della proroga rispetto al fissato 31-12 del 2019; per i dirigenti la scadenza è più avanti. LA PERCENTUALE è alta, poco meno del 5%, sui 13.500 prof e 3.850 Ata più o meno stabili e rappresentano una bella fetta delle 4.500 di docenti e 1.245 Ata di tutta la Lombardia, dove Brescia è seconda soltanto a Milano. Il gruppo più consistente riguarda i prof delle superiori 230, la primaria ne conta 198, la secondaria di primo grado 141, 46 sono nell’infanzia. Anche l’anno scorso i pensionamenti sono stati circa 800, di cui 200 Ata: sono per il secondo anno gli effetti dell’introduzione di Quota 100 ma anche dell’Opzione donna che consente l’uscita a 58 anni con 35 anni di contributi. Gioca anche l’età media alta del corpo insegnante italiano. In due anni comunque un bel ricambio. (...)

Magda Biglia