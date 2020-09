«Ci sentiamo abbandonati». Il grido di allarme sorto ieri, durante la consueta conferenza dei servizi di inizio anno, da parte di alcuni presidi, portavoce Elena Lazzari dell’Abba-Ballini, è stato il segnale del grave disagio di chi da mesi, nel Bresciano, cerca di organizzare al meglio la sua scuola, a fronte di notizie cambiate continuamente e di grosse responsabilità, anche penali. Sono stati in parecchi a saltare o accorciare le ferie, così come sono in tanti i prof ad aderire al test sierologico, i più numerosi della regione. Ieri erano in 180 collegati online, i 140 dirigenti delle statali, più quelli delle paritarie, qualche vice soprattutto dei Comprensivi che raggruppano più istituti. LA LAMENTELA riguarda l’Ufficio scolastico della Lombardia che, a differenza di altri uffici scolastici regionali, «non ha prodotto proprie linee guida, documentazione di accompagnamento e informazione, contestualizzazioni territoriali, check list utilizzabili nel lavoro. (...)

Magda Biglia