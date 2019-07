Tutti ricordano il sorriso. Quel sorriso coinvolgente che mostrava quando presentava un nuovo progetto, quando consegnava un lavoro, quando scalava in bici un passo dolomitico, quando conquistava la cima di una montagna dopo una ferrata impegnativa con i figli. Se n’è andato l’altra notte Attilio Lonardi, sconfitto da un male incurabile. Cinquasette anni, imprenditore edile, vicepresidente dell’Ance Veneto e presidente di Edizioni Brescia, la società editrice di Bresciaoggi all’interno del Gruppo Athesis, lascia un vuoto incolmabile nel suo gruppo industriale e all’interno della sua famiglia. Un punto di riferimento sempre presente per la moglie Barbara e per i due figli Laura e Luigi. La primogenita, ex promessa del golf italiano, vive a Boston e frequenta una corso di matematica applicata alla finanza al prestigioso Mit - Massachussets Institute of Technology - dopo aver conseguito la laurea alla Baylor University. (...)

