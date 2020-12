Si contano altri 17 morti Quota 3.000 ormai vicina

Diciassette morti tra Brescia (9), Bedizzole, Nave, Calvisano, Salò, Villanuova sul Clisi, Ghedi e due in Vallecamonica portano il totale a 2.982 croci da inizio pandemia. Malgrado i nuovi contagi siano sotto i cento in Ats Brescia (94) e in Vallecamonica (3 registrati da venerdì scorso), nel Bresciano non si ferma la conta di decessi che arrivano a sfiorare quota tremila. Nel frattempo gli isolamenti domiciliari scendono a 4.113 con 25.621 guariti su 33.004 contagiati da inizio emergenza. I tamponi eseguiti sono stati 4.397 di cui positivi totali 997 compresi i secondi test, pari al 22,67 per cento dei casi. A Brescia città i positivi sono 6.070, mentre a Desenzano rimangono 885 casi, a Montichiari 811. In Lombardia sono stati rilevati 1.562 nuovi contagi portando il totale a 430.671 a fronte di 16.757 tamponi effettuati (2 milioni 420.283 il numero complessivo delle persone testate). Si tratta di un dato in calo rispetto ai 2.423 positivi di domenica. (...)

Giuseppe Spatola